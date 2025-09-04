Otomobil Yayaya Çarptı, Kaza Oldu

OTOMOBİL KAZASI VE SONUÇLARI

Güngören’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil yayaya çarptı. Kaza, yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direği ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabilen aracın etkisiyle gerçekleşti. Yaralanan yaya, hastaneye kaldırılırken olaya dair bilgiler, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması üstüne yoğunlaşıyor. Kaza, 16.30 sularında Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde yaşandı.

KAZANIN DETAYLARI VE GÖZLEMLER

Okul bahçesinden çıkan 34 EF 7342 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bir yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direğine ve iş yerinin duvarına çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Yaralanmayan otomobil sürücüsü ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası olay yerinden kaldırılan otomobil, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazanın, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basmasından kaynaklandığı iddia edildi.