Otomobil Yerdeki Cesedin Üzerinden Geçti

OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

TEM Otoyolu yan yolda seyreden bir otomobil, yolun ortasında yatan bir kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti ve onu metrelerce sürükledi. Aracından inen sürücü, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini gördükten sonra polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, çarptığı kişinin başka bir araç tarafından ezilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Kaza, saat 23.00 sularında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde gerçekleşti.

KAZANIN AYRINTILARI

İddialara göre, Selahattin D. isimli sürücü, 35 EDC 35 plakalı aracıyla yol boyunca seyrederken, yolun ortasında yatan kişinin üzerinden geçti ve bir süre şahsı sürükledi. Aracını sağa çekip baktığında yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini fark etti ve trafiği durdurup polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Yunus Yıldırım olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, Yıldırım’ın yol boyunca 34 KUH 576 plakalı motosikletiyle seyrederken, bilinmeyen bir sebeple motosikletini emniyet şeridine park edip karşıya geçmeye çalıştığı, bu esnada aracın çarpması sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

DİĞER ARAÇ İDDİASI VE İFADELER

Selahattin D., Yıldırım’ın üzerinden geçmeden önce, onun hayatını kaybettiğini iddia etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Yıldırım’a plakası öğrenilemeyen bir başka aracın çarptığı ve bu aracın olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Şu an, Yıldırım’ın ölümüne hangi aracın sebep olduğu araştırılıyor. Selahattin D.’nin ifadesi alındı. Öte yandan, feci şekilde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Yıldırım’ın cenazesi, olay yerine gelen cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından polis ekipleri, kapatılan yolu yeniden trafiğe açtı ve olayla ilgili inceleme başlattı.