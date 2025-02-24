Gündem

Otomobilde Çıkan Yangın Korkuttu

otomobilde-cikan-yangin-korkuttu

OTOMOBİL YANGINI CEVHER DUDAYEV MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Olay, saat 20.00 civarında Cevher Dudayev Mahallesi Özlem Sokak’ta Berat D.’ye ait 06 ETL 726 plakalı otomobilde, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla başladı. Kısa bir süre içinde hızla büyüyen alevler, aracın tamamını sardı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarıyla hemen olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma ile söndürmeyi başardı. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alevler içinde kalması ve ardından ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sinop’ta 23 Kaçak Avcıya Ceza Kesildi

Sinop'taki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanma denetimlerinde 23 kişiye idari işlem yaptı.
Gündem

Sıpasıyla Kar Keyfini Paylaştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek, hayvan çiftliğinde sıpasını ahıra sokmak için mücadele ederken arkadaşı tarafından görüntülendi. Kar gezisi keyifli anlar sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.