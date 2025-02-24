Otomobilde Çıkan Yangın Korkuttu

OTOMOBİL YANGINI CEVHER DUDAYEV MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Olay, saat 20.00 civarında Cevher Dudayev Mahallesi Özlem Sokak’ta Berat D.’ye ait 06 ETL 726 plakalı otomobilde, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla başladı. Kısa bir süre içinde hızla büyüyen alevler, aracın tamamını sardı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarıyla hemen olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma ile söndürmeyi başardı. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alevler içinde kalması ve ardından ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.