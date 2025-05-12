Otomobilde Motor Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Denizli’nin Buldan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Olay, Buldan ilçesinin Çaybaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, park halindeki 45 DS 456 plakalı otomobil, motor kısmında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

CİVARDAKİ VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye timlerinin hızlı müdahalesi ile araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili olay yerine intikal eden yetkililer, soruşturma başlattı. Yangının nedeni üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.