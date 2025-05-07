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Otomobilde Öldürülmüş Kişi Bulundu

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OLAY YERİNE İHBARET

Boğaziçi Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Su kanalının yakınında gelen silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KURBAN ve İNCELEME

Olay yerine ulaşan ekipler, bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Yapılan incelemeler neticesinde, hayatını kaybeden kişinin Emre Bulut olduğu ve pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

GERGİNLİK ANLARI

Acı haberi alarak olay yerine gelen Emre Bulut’un yakınları, bölgeye girmek istedi. Ancak polis, incelemelerin sürdüğünü belirterek giriş izni vermedi. Bu durum kısa süreli bir gerginliğe yol açtı.

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