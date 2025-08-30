Otomobilde Pusu Kuran 3 Kişi, Öldürdü

OTOMOBİLDE PUSU KURDULAR

Sakarya’da alışverişten dönen bir adam, otomobilin içinde bekleyen 3 kişinin saldırısına uğrayarak başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda, saldırganların ateş ettiği esnada yanında bulunan bir çocuk da seken kurşunla yaralandı. Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, plakası ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, husumetli oldukları Ömer Akbay’ı (35) park halindeki otomobilde beklemeye başladı. Akbay geldiği anda, araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay’ın arkasından koşarak üzerinde defalarca ateş etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, ardından geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER GİTTİ

Akbay, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak yere düştü. Bu sırada yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk, seken bir mermiden hafif yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay’ın arkasına inerek tabancayla ateş ettiği görülmektedir. Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığıldı ve seken bir mermi, Akbay’ın önünde bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.