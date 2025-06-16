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Otomobili Ters Yönde Süren Sürücü

TEHLİKELİ İLERLEYİŞ

Bursa’da bir sürücü, otomobiliyle otobanda ters yönde ilerleyerek trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Gemlik ilçesinde, İstanbul- İzmir Otobanı Gemlik bağlantı yoluna ters yönden giren bu sürücü, aracını sol şeritte bir süre sürmeye devam etti.

KAZALARDA SON ANDA KAÇIŞ

Ters yönden gelen otomobili fark eden diğer sürücüler, çarpışmaktan kaçınmak için ani manevralar yaptı. Panikleyen sürücüler, bu sırada otomobil sürücüsünü uyarmak için klakson çalarak dikkat çekmeye çalıştı. O anlar, bir aracın kamera kaydıyla görüntülendi.

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