Otomobilim 17 aydır tamir bekliyor

OTOMOBİLİ 17 AYDIR ALAMAYAN ARAÇ SAHİBİ MAĞDURİYETİNİ ANLATTI

Kayseri’de 2024 yılının Nisan ayında kaza yapan Oktay İnce, otomobilini Toyota’nın yetkili servisine teslim etmesine rağmen hala teslim almadığını belirtmiş. İnce, yaşadığı mağduriyetle ilgili, “Karda, yağmurda duran otomobilimde hasarlar oluşmaya başladı, yerine verilen otomobili muayeneye bile götürdüm” demiş. Kocasinan ilçesinde yaşayan İnce, 2024 yılının Nisan ayında geçirdiği kaza sonrası, tutulan tutanakla birlikte otomobilini servise bıraktığını ve o günden beri aracıyla ilgili bir gelişme olmadığını söylemiş.

UZAŞAN TAMİR SÜRECİ VE HASARLAR

Otomobilinin 17 ay boyunca tamir edilmediğini ifade eden İnce, “2024 yılında başıma bir kaza geldi. Toyota marka aracıma bir ağabeyin çarpması üzerine, 20 Nisan 2024’te aracımı servise teslim ettim. O zamandan bu yana aracım tamir edilmedi. Aracım yaklaşık 17 aydır orada ve içerisinde sıkıntılar olduğunu gördüm. Aracın dışında erimeler, akü bitmesi, içerisinde örümcek ağları oluştu” diye konuştu. Her ay servisi aradığı zaman, aracının ay başında teslim edileceği bilgisini aldığını ama henüz herhangi bir teslimat yapılmadığını yinelemiş.

MALİ YÜKLER VE MAĞDURİYET

Otomobilinin kasko ve sigorta ödemelerini de yapmaya devam ettiğini vurgulayan İnce, “Kaza sonrası 33 gün içerisinde bir araç verdiler. Ancak o aracın yakıt tüketimi çok fazla ve kendi arabam olmadığı için de korkarak biniyorum. Kendi aracım için kullanmadığım halde kasko ve sigorta ödemeye devam ediyorum. Bu benim için büyük bir mağduriyet oluşturdu. Dava açıldı ama sürecin 1-2 yıl uzayabileceği görünüyor. Ne yapacağımızı bilemiyor haldeyiz” demiş.

KENDİ ARACINI ALAMAYAN ARAÇ SAHİBİNDEN ÇÖZÜM TALEBİ

Kaskodan kendisine verilen aracın bakımını kendisinin yaptığını ve muayenesine de götürdüğünü sözlerine ekleyen İnce, bir an önce kendi otomobilinin teslim edilmesini ya da yapılamıyorsa sıfır bir araca sahip olmayı talep ettiğini ifade etmiş. “Sağ ön ve sağ arka kapı tamiri yapıldı ancak basınç sensörü denilen bir parça eksikmiş. Bu parçanın 17 aydır gelmemesi çok garip. Aracımı her ay giderek kontrol ediyorum. Çimenlik alanın üzerine konulmuş, aküsü bitmiş durumdaydı. Yağmur ve karda bırakılmış, kaç kez karını ben temizledim” diyerek yaşadığı durumu dile getirmiş. İnce, “17 aydır yağmurda, karda durdukça motorunda sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Bir an önce her şeyiyle tamir edilip verilmesini, edilemiyorsa sıfırıyla değiştirilmesini istiyorum” şeklinde konuşmuş.