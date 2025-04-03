Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZASI

Konya’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi’nde, Şehir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Meram Yeniyol Caddesi yönünden Gazi Caddesi istikametine doğru ilerleyen T.A. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı BMW marka otomobil, caddenin karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ayşe Şimşek’e çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yaşanan kaza sonrasında ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Ayşe Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra, kazada hayatını kaybeden Şimşek’in cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜÜN İFADESİ ALINIYOR

Otomobil sürücüsü T.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.