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Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

KAZA EDREMİT’TE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Olayın meydana geldiği yer, Zeytinli Mahallesi E-87 karayolu olarak belirlendi. 77 yaşındaki Alman vatandaşı G.B.P. yönetimindeki 34 MB 452 plakalı araç, Akçay istikametinden Edremit yönüne seyrederken 23 yaşındaki K.C.D. isimli yayaya çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralanan K.C.D., sağlık ekipleri tarafından hızlıca ambulansa alınarak Edremit Özel Körfez Hastanesi’ne taşındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi edinildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

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