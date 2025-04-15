Otomobilin Motoru Alev Aldı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde giden bir aracın motor bölgesinden dumanlar yükselmesiyle sürücü durumu fark etti.

Sürücü hemen aracını terk ederek çevredeki insanlardan destek istedi. O esnada çevrede bulunan vatandaşlar ve bekçi görevlileri yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de katkılarıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde önemli bir maddi zarar oluştu.

İTFAİYE YANGININ NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Otomobil sürücüsü yangının neden çıktığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığını ve yeni yola çıktığını belirtti. İtfaiye ekipleri yangının sebebini tespit etmek için araştırmalara devam ediyor.