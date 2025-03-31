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Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: Anlar Kamerada

KAZA ANINDA YARALANMA OLDU

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve bu görüntüler kazanın şiddetini gösteriyor. Olay, Kaynarca Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

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Olayda yer alan araçlar arasında 41 AAG 017 plakalı Fiat marka otomobil ile 81 ABT 134 plakalı Kia marka otomobil bulunuyor. Sürücülerin kimliği henüz belirlenemedi. İki yaralı için haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza ile ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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