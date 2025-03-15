Otomobillerde Alkol Kilidi İçin Yeni Düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, otomobillerde uygulanacak güvenlik sistemlerine dair idari ve teknik gereklilikleri belirliyor. 2024’te yayınlanan olay veri inceleme kaydedici sistemler yönetmeliğinin devamı niteliğindeki bu adımda, alkol kilidi gibi sistemlerin standartları tanımlanmış durumda. Teknik şartnamelerin hazırlanmasıyla birlikte, bu cihazların araçlara montajı için gerekli son hazırlıklar da tamamlanmış oldu.

ALKOL KİLİDİ SİSTEMİ

Alkol kilidi, sürücünün nefesindeki alkol miktarını ölçen cihazlarla çalışıyor. Bu sistem, alkol sınırını aşan sürücülerin aracı başlatmasını engelliyor. Farklı versiyonları bulunan sistemin anahtara üflemeli modelleri de mevcut. Yönetmelikte, bu cihazların tip onay belgeleri ve şablonlarına ayrıntılı olarak yer veriliyor. Türkiye’de bu yeni düzenlemenin 2025 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor. Uzmanlar, “hem teknolojik hem de hukuki altyapının doğru şekilde oluşturulması hâlinde, bu sistemin trafik kazalarını ciddi oranda azaltabileceği” görüşünde.

AÇIK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Araçlarda alkol kilidinin yanı sıra, sürücüler için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak. Bu sistem, sürücünün şeritten çıkmasını engelleyerek güvenlik sağlamayı hedefliyor. Alkol kilidi sistemi, sürücülerin aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Test sonucunda alkol oranı belirleniyor; eğer oran belirlenen sınırın üzerindeyse araç çalıştırılamıyor ve sürücü uyarılıyor. Bu yenilik, trafikte alkollü araç kullanımını önlemek açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM

Daha önce yayımlanan yönetmelik, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemlerinin idari esaslarını belirlemişti. Yeni düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı ve motorlu araçlarda güvenlik standartlarını artırmayı hedefliyor. Alkol kilidi sistemini devre dışı bırakmaya yönelik bazı yöntemler tartışılıyor ancak gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde bu tür girişimlerin başarısız olması bekleniyor.

SİSTEM GÜVENLİĞİ

Kamera sistemi, üfleyen kişiyi kaydederek gerçek sürücüyle eşleşmemesini tespit edebiliyor. Sistem, sürüş sırasında sürücüden tekrar üflemesini isteyerek değişiklikleri algılayabiliyor. Ayrıca, trafik kontrolünde bu tür hile tespit edilirse sürücüler hem ağır para cezası ile karşılaşabiliyor hem de olası bir mahkeme süreciyle yüz yüze gelebiliyor. Alkol ölçüm cihazlarını yanıltmak için gargara veya güçlü kokulu besinler tüketmek, halk arasında bilinen yanlış inanışlardan biri. Ancak modern cihazlar, “alkolün kimyasal bileşimini tanır”; bu nedenle kandırma girişimleri başarısız oluyor.

YASAL SONUÇLAR

Cihaz, alkol bazlı gargaraların daha yüksek alkol miktarı algılamasına neden olabileceğini belirtiyor. Ekstra trafik kontrolleri de bu tür hilelerin tespit edilmesini sağlıyor. Alkol kilidi, insan nefesinin sıcaklık ve nem seviyelerini analiz ederek, doğru basınçta ve sürede üfleme yapılmadığında aracı çalıştırmıyor. Herhangi bir sökme girişimi, sistem manipülasyonlarını kaydediyor ve bu durum ağır yasal sonuçlar doğurabiliyor. Ay ayrıca, sökülen bir cihazın tekrar bağlanması gerektiğinde ek onay ve masraflar gerektiğinden, sürdürülebilir bir yöntem olmaktan uzak kalıyor.