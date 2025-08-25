Otomotiv alanında işbirliği gelişiyor

ALMANYA VE ÇİN’DEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Almanya’nın köklü markası Volkswagen ile Çin’in yükselen markası Xpeng, otomotiv endüstrisinin geleceğini dönüştürecek önemli bir adım atıyor. İki firma arasındaki stratejik işbirliği, yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda benzinli ve hibrit motorlu modeller için de yeni bir elektronik mimari geliştirilmesini kapsıyor. Bu gelişme, küresel rekabetin oldukça yüksek olduğu Çin pazarında önemli etkiler yaratabilecek bir potansiyel taşıyor.

YENİ ELEKTRONİK MİMARİ GELİŞİYOR

Volkswagen Grubu ile Xpeng, birlikte geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) isimli elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletme kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. İlk etapta sadece Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlarda kullanılmakta olan bu platform, 2027 yılından itibaren aynı ülkede üretilen benzinli ve hibrit araçlara da entegre edilecek. Yazılım tabanlı yapısı sayesinde araçların uzun vadede değerini korumasına yönelik hedefler bulunuyor. Volkswagen’ın Çin’de üretilen benzinli araçları, halihazırda gelişmiş sürüş destek teknolojileri ve akıllı kokpit özellikleri ile dikkat çekiyor.