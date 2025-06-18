Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) Yarışması Ödül Aldı

YARIŞMA VE ÖDÜLLER

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmada, “Türkiye’de Yılın Otomobili” kategorisinde “BYD SEAL U” modeli ödül aldı. Ödül töreni, Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende, “Türkiye’de Yılın Otomobili”, “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve bu yıl ilk kez verilen “Yılın Premium Otomobili” ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmada, OGD üyesi 64 uzman otomotiv gazetecisi tarafından toplam 2 bin 690 puan alan “BYD SEAL U”, “Türkiye’de Yılın Otomobili” kategorisinde ödül için seçildi. Otomotiv sektöründe gelenekselleşen bu yarışmada “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü, Renault’un Duster modeli için uygulanan “Kendi Lansmanını Yap” konsepti kazandı. “Yılın Tasarımı” ödülü Kia EV3’e ve “Yılın İnovatif Projesi” ödülü ise elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modeline verildi. “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödül aldı.

REKABETİN ÇEŞİDİ

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünün sektörde önemli bir referans noktası haline geldiğini vurguladı. Sandık, “Bu yılki yarışma şimdiye kadar gördüğümüz en çekişmeli yarışmalardan biriydi. Kıyasıya bir rekabet yaşandı ve tüm finalist otomobiller, kendi sınıflarında öne çıkan, iddialı modellerdi. Bu nedenle seçim yapmak bizler için oldukça zordu. Oylama sonucunda ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilen BYD markasını tebrik ediyorum” dedi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da Türkiye’de kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını ve SEAL U modelinin “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ergun, “Bu vesileyle hem bu değerli organizasyon için OGD’ye hem de bu modeli bu seviyeye getiren öncelikle müşterilerimize, sonra bayilerimize, birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ADAY MODELLER VE ELEME SÜRECİ

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ilk aşamasında, 42 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en yüksek puanı alan 7 otomobil finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından değerlendirildi. İkinci etapta ise BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster finale kaldı. BYD, birinci seçilen SEAL U modeli için “Türkiye’de Yılın Otomobili” logosunu, 1 yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.