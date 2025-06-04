Otomotiv İhracatı Mayısta Yüzde 23 Arttı

OTOMOTİV İHRACATINDA BÜYÜME

Türkiye otomotiv endüstrisi, mayıs ayında yüzde 23 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ocak-mayıs dönemindeki ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16 milyar 581 milyon dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3 milyar 948 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye ihracatında ilk sırayı aldı ve sektörde yüzde 18,3’lük bir pay elde etti. Ayrıca, mayıs ayı itibarıyla ulaşılan bu rakam, bugüne kadar aylık bazda kaydedilen en yüksek ihracat değeri oldu. İhracat artışının ana nedeni, ticari araçlarda yeni model üretimi oldu.

TİCARİ ARAÇLARDA YENİ REKORLAR

Mayıs ayında Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Çekiciler kategorisinde üç haneli artışlar kaydedildi. Bu alanda Slovenya’ya yüzde 143, Belçika’ya yüzde 110 ve Romanya’ya yüzde 52 oranlarında ihracat artışları görüldü. Sektörün en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi, mayıs ayında yüzde 3 artışla 1 milyar 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Binek otomobiller ihracatı yüzde 12 artışla 1 milyar 323 milyon dolara ulaşırken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 119 artış göstererek 746 milyon dolara, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 15 artışla 277 milyon dolara çıktı. Çekiciler ise yüzde 309’luk bir artışla 148 milyon dolarlık ihracat yaptı.

DÜNYA PAZARINDAKİ GELİŞMELER

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olsa da, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 1 azalma gösterdi. Bununla beraber, Fransa’ya yönelik ihracat yüzde 10, Romanya’ya yüzde 35, İspanya’ya yüzde 26, Polonya’ya yüzde 21, Belçika’ya yüzde 27, Fas’a yüzde 13 ve Çekya’ya yüzde 15 oranlarında arttı. Ancak, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracat yüzde 59, Hollanda’ya ise yüzde 10 düşüş kaydedildi.

BÜYÜK PAZARLARA İHRACAT ARTIYOR

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke İspanya’da ihracat yüzde 8 artarken, Fransa’ya yönelik yüzde 17, İtalya’ya yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 11, Hollanda’ya yüzde 24 ve İsveç’e de yüzde 47 kayıplar yaşandı. Öte yandan, Slovenya’ya yüzde 208, Belçika’ya yüzde 182, Fas’a yüzde 148, Portekiz’e yüzde 212, Avusturya’ya yüzde 134 oranında kayda değer ihracat artışları görüldü. Almanya, mayıs ayında 623 milyon dolarlık bir ihracatla en büyük pazar olmayı sürdürdü. Birleşik Krallık, 450 milyon dolarlık ihracatla ikinci büyük pazar olurken, Fransa’ya yönelik ise yüzde 1 düşüşle 385 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ

Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, Türkiye otomotiv ihracatından yüzde 71,5 pay alarak yüzde 28 artışla 2 milyar 824 milyon dolara ulaştı. Diğer Avrupa Ülkeleri, yüzde 13,4’lük pay ile ikinci sırada yer aldı ve bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 34 artış göstermiş oldu. Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelik ihracat yüzde 32 azalırken, Ortadoğu Ülkeleri’nde yüzde 22 düşüş kaydedildi. Diğer Amerikan Ülkelerine yönelik ihracat ise yüzde 61, Afrika ülkelerine yönelik ise yüzde 22 artış gösterdi.