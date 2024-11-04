Otomotiv Satışları Ekim Ayında Düşüş Gösterdi

OTOMOTİV SATIŞLARI GERİLEDİ

Otomotiv sektörü, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşadı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet olarak gerçekleşti. 2024 Ekim döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2 artış göstererek 21 bin 612 adet oldu. Bunun yanı sıra, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 40,1 artış gösterdi.

PAZARDAKİ DEĞİŞİM

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 41 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı da bu bağlamda yüzde 37,1 oranında bir artış yaşadı. Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947 bin 166 adet olarak kaydedildi.

YILLIK SATIŞ VERİLERİ

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 0,2 artarak 750.935 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,3 azalarak 196 bin 231 adede düştü. 2024 satışları, toplamda 1 milyon adede yaklaşarak dikkate değer bir performans sergiledi.