Otomotiv Sektörü Hızla Gelişiyor

OTOMOBİL SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Otomobil sektörü hızlı bir şekilde büyüyüşüne devam ediyor ve bu durum araç bakım ve koruma konusunu da önemli bir konu haline getiriyor. Araç bakım ve koruma alanında faaliyet gösteren Bowax, ilk franchise açılışını İstanbul’da gerçekleştirdi. Bowax’ın CEO’su Lokman İn, “İlk franchise açılışımızı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde açılışlarımız devam edecek. Firmamız sadece araç bakım ve koruma üzerinde durmuyor, ayrıca bu sektöre girmek isteyen gençlere eğitim modelleri sunuyor” şeklinde açıklama yaptı.

AÇILIŞ ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

İstanbul’da gerçekleştirilen açılışa yoğun ilgi gözlemlenirken, ünlü manken Özge Ulusoy, haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, TGRT Haber sunucusu Mehmet Aydın ve performans sanatçısı Müge Ökten etkinlikte yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Bowax A.Ş. Kurucu CEO’su Lokman İn, kurdele kesimiyle ilk franchise açılışını gerçekleştirdi. Lokman İn, “Firmamız, araç bakım ve koruma dışında iş garantili eğitim modelleri sunuyor. Liseden itibaren otomotiv sektöründe okuyanlar için gerçek sektörle entegre olarak eğitim sağlıyoruz. Ayrıca akademimizde kadınlarımıza ücretsiz eğitimler veriyoruz” dedi.

KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİM

Lokman İn, “Açılışımız çok güzel geçti. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İlk franchising açılışımızı bugün gerçekleştirdik. Beklentimin üzerinde bir katılım oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Biz sadece araç kaplama değil, sektöre hem eğitim hem de inovasyon konularında yön veren taraftayız. İnsanların otomobile ve onu korumaya büyük bir ilgisi var. Firmamız, araç bakım, yenileme ve koruma alanında hizmetlerinin yanı sıra sektöre kalifiye insanlar yetiştirdiğimiz akademi de bulunmakta. Kadınlar sektör için çok önemli ve biz şirket olarak onlara çok değer veriyoruz. Akademimizde kadınlarımıza eğitimlerimizi ücretsiz sunuyoruz” diye konuştu.

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM MODELLERİ

İş garantili eğitim modelleri sunduklarını belirten Lokman İn, “İş garantili eğitim modelimiz var. İnsanlar bu modelimize katılıp başarıyla mezun olduktan sonra direkt iş başı yapabiliyorlar. Süreci İş-Kur ile birlikte yönetiyoruz ve İş-Kur’un resmi istihdam ofisiyiz. Bu bağlamda meslek liselerine atölyeler kurduğumuz projelerimiz devam ediyor. Liseden itibaren çocuklara otomotiv sektöründe okuyanlar için gerçek sektörle entegre eğitim sağlamaktayız. Akademi binamızda sektöre girmek isteyen hem kadın hem de erkeklere iş garantili eğitim modeli ile hem hobileri için araba yapmak isteyenlere hem de kendi işletmelerini açmak isteyen herkese bu sektörün eğitimlerini veriyoruz. Ayrıca bu eğitimlerin sonucunda işi nasıl yönetebileceklerine dair ek bir eğitim programı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL İŞ MODELLERİNE DESTEK

Manken Özge Ulusoy, yeni nesil iş modellerini desteklediğini belirtti. “Böyle yeni nesil istihdam sağlayan işlerin açılışlarında olmak ve dostlarımıza destek vermek çok önemli. Ben programlarımda defalarca kendilerini konuk almıştım, bu nedenle bugün iade ziyaret gerçekleştirdim. Umarım hayırlı ve uğurlu olur. Yeni nesil işlere destek olmak mutluluk verici. Ayrıca açılış çok güzel oldu, katılımcı sayısı yüksek, umarım daha güzel işlere imza atarlar, bu bir başlangıç diyelim” şeklinde konuştu.