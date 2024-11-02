Otomotiv Sektöründe İhracat Başarısı!

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İHRACAT BAŞARISI

Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak öne çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından sağlanan verilere göre, ekim ayında sanayi grubu sektörleri içinde otomotiv endüstrisi 3,6 milyar dolarlık dış satım yaptı. Bu sektörü, 2,5 milyar dolarlık ihracatıyla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izliyor.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı sağlanan sektör, yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu. Sanayi grubunun dış satımı, Türkiye ihracatının yüzde 70,9’unu kapsayarak, geçen ay yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolara ulaştı. Tarım grubunda, yüzde 14,4’lük payla yaklaşık 3,4 milyar dolarlık ihracat, yüzde 5,5’lik bir artışı yansıtırken, madencilik grubunda ise yüzde 2,4’lük payla 567,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Bu grupta da yüzde 13,8’lik bir artış gözlemlendi.

ALMANYA, EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE

Ekim ayında 122 ülkeye yapılan ihracat artış gösterdi; bu dönemde en fazla ticaret yapılan ilk üç ülke sırasıyla 1,6 milyar dolar ile Almanya, 1,3 milyar dolar ile ABD ve 1,2 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. İhracatın en yoğun olduğu şehirler ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay, 64 farklı il ihracatını artırma başarısı gösterdi ve ekim ayında toplamda 1374 firma ilk defa ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, kilogram başına birim değeri yüzde 7 artarak 1,56 dolara ulaştı.