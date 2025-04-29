Otomotiv Üreticisi Geri Çağırma Yapıyor

OTOMOBİLLERDE MOTOR ARIZASI RİSKİ

Detroit merkezli otomobil üreticisi, 2021-2024 model yılları arasında üretilen Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban ve Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL modellerini 6.2L V8 benzinli motorlarla geri çağırıyor. Yapılan açıklamalara göre, biyel kolu ve krank mili motor parçalarında üretim hataları olabiliyor ve bu durum motor hasarına veya arızasına yol açabiliyor.

KAZA VE YARALANMALAR HAKKINDA BİLGİ

Şirket, ABD’de geri çağırma ile ilgili olarak 12 kaza ve 12 yaralanma tespit edildiğini bildiriyor. Bayiler, motorları inceleyerek gerekirse onarımlar yapacak veya motorları değiştirecek. Ayrıca, muayeneden geçen araçlara daha yüksek viskoziteli yağlar verilecek ve bu süreçte yeni bir yağ doldurma kapağı ile yağ filtresinin de değiştirilmesi gerekecek.

SORUNU GİDERMEK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Ocak ayında V8 motorlu araçlardaki motor arızalarına dair gelen bildirimler üzerine 877.710 adet GM aracı hakkında bir soruşturma başlattı. GM, 2022’den itibaren mevcut güvenlik sahası bilgilerine dayanarak konuyla ilgili daha önceki üç soruşturmayı kapatmıştı. ABD’de krank mili, biyel kolu veya motor yatağı sorunları nedeniyle motor arızası yaşayabilecek olan 28.102 saha şikayeti veya olayı tespit edildi; bunların 14.332’si tahrik kaybı iddialarını içeriyor.