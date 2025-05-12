Otomotiv Üretimi Yüzde 2 Azaldı

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye’nin otomotiv üretimi, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adete geriledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat rakamları ile pazar verilerini açıkladı. İlk dört aylık dönemde toplam otomobil üretimi de yüzde 2 düşerek 295 bin 377 adet seviyesine ulaştı. Traktör üretimi ile toplam üretim 475 bin 212 adedi buldu. Bu dönemde, ticari araç grubundaki üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 1 azalma gösterdi. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 66 olarak kaydedildi. Araç grubu bazında hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) kapasite kullanım oranı yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 olarak belirlendi.

İHRACAT BÜYÜME GÖSTERDİ

Yılın ilk dört ayında otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine paralel seyretti ve 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı önceki yıla göre yüzde 6 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 9 artış gösterdi. Ayrıca, traktör ihracatı 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 41 azalmış olup 3 bin 422 adet sayılarına ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak, toplam otomotiv sanayi ihracatı, ilk dört ayda yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri verileri doğrultusunda, toplam otomotiv ihracatı bu dönemde yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 oranında artış kaydetti.

PAZARDA ARTIŞ YAŞANDI

Yılın ilk dört ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 395 bin 25 adete ulaştı. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 5 artarak 309 bin 204 adet oldu. Ancak, toplam ticari araç pazarında önceki yıla göre yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 12 ve hafif ticari araç pazarında yüzde 5 oranında düşüş kaydedildi. 2024’ün ilk dört ayında otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında ise yerli araç payı yüzde 21 olarak tespit edildi.