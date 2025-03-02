Otomotivde Dijitalleşme Ve Yapay Zeka Etkisi

Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Dönüşüm

Haberler.com stüdyosunda konuk olan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, otomotiv sektöründeki yenilikleri ve dönüşüm süreçlerini ele aldı. Dijitalleşme ve yapay zekanın sektörde önemli bir değişim yarattığını vurgulayan Çağdaş, “otomobil endüstrisi artık sadece mekanik bir üretim sürecinden ibaret değil”. Yazılım ve teknolojinin sektördeki yerinin büyüdüğünü belirtti.

Yeni Araçlar Akıllı Teknolojilere Sahip

Çağdaş, araçların eskiden sadece bir ulaşım aracı olarak görüldüğünü ancak günümüzde akıllı teknolojilerle donanmış cihazlar haline geldiğini ifade etti. Özellikle bağlantılı araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve yapay zeka destekli sistemlerin sektörde çığır açtığını dile getirdi. Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde dünyadan geri kalmadığını belirten Çağdaş, “yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarının önemi” konusuna da dikkat çekti.

Kariyer Yolculuğundan Anılar

Dr. Berk Çağdaş, bankacılık sektöründen reel sektöre geçişinin kariyerindeki önemli bir kırılma noktası olduğunu paylaştı. Finans dünyasından otomotiv sektörüne geçiş sürecinin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirten Çağdaş, bu deneyimin yönetim anlayışını ve iş yapış biçimini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Dijital Test Sürüşlerinin Geleceği

Son dönemde otomotiv sektöründe dijitalleşmenin etkisiyle yeni test sürüş yöntemleri geliştirildiğini belirten Çağdaş, dijital test sürüşlerinin fiziksel test sürüşleriyle karşılaştırıldığında aynı deneyimi sunmadığını vurguladı. Müşterilerin sanal ortamda araçları deneyimlemesinin büyük bir yenilik olduğunu ancak bu durumun sürüş hissiyatını tam olarak vermediğini söyledi.

Yazılım ve Yapay Zeka Gelecekte Daha Fazla Rol Oynayacak

Dr. Çağdaş, otomotiv sektörünün geleceğinde yazılım ve yapay zekanın daha fazla rol oynayacağını ve müşteri deneyimlerinin bu doğrultuda şekilleneceğini ifade etti. Türkiye’nin bu alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.