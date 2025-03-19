Otomotivde Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

OTOMOTİV ÜRETİMİ REKOR KIRIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen Otomotiv Sanayii Derneği 50’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı açıklamada, “22 yılda otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden 1 milyon 365 bine yükseldi. İhracatımız 37,2 milyar doları aşarak yeni bir rekora ulaştı” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Türkiye’nin otomotiv sektörünün, geçtiğimiz yıl zirvedeki konumunu koruyarak ülkenin ihracat şampiyonu sektör olmayı sürdüğünü vurguladı.

YATIRIM TEŞVİKLERİ DEVAM EDİYOR

Otomotiv sektöründeki yatırımların desteklendiğini belirten Bakan Kacır, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu her hususta destek ve teşviklerimizi harekete geçirmeye devam ediyoruz. 2002’den bugüne otomotiv ana ve yan sanayiinde gerçekleştirilen yatırımlar için 3 bin 742 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 954 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 184 bin 443 yeni istihdamın önünü açtık” şeklinde konuştu.

ELECTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Bakan Kacır, Türkiye’de elektrikli araç yatırımlarının arttığını da ifade etti. “Yaşanan eş zamanlı dönüşümlerle beraber geçtiğimiz yıl 17,1 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20’ye ulaştı. Tüketici tercihleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla değişiyor. Bu yılın ilk iki ayında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 74,5; elektrikli araç satışı ise yüzde 71 arttı” dedi. Kacır ayrıca, Türkiye otomobil pazarında hibrit araçların payının yüzde 14,8’den yüzde 28,7’ye, elektrikli araçların payının ise yüzde 6,7’den yüzde 12,7’ye yükseldiğini kaydetti.

Togg İLE YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ

Bakan Kacır, Türkiye’nin yerli otomobili Togg hakkında bilgi vererek, “Yeni nesil sanayi politikamızın somut örneği; doğuştan elektrikli ve akıllı otomobil Togg’u, Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliği sayesinde milletimizle buluşturduk. Bugün 53 binden fazla Togg yollarda” şeklindeki sözleriyle yerli üretimin önemine dikkat çekti.

ŞARJ İSTASYONLARI AĞI GENİŞLİYOR

Elektrikli araç şarj istasyonlarının genişlediğini belirten Bakan Kacır, “Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programıyla ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. Sağladığımız desteklerle 11 bin 700’ü hızlı şarj olmak üzere 28 bin 500 şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı yalnızca son bir yılda 2 katına çıkardık” dedi. Kacır, yakın zamanda ilan edilecek olan programın ikinci çağrısıyla mevcut altyapıya tamamlayıcı yeni şarj istasyonlarının devreye alınacağını da ekledi.