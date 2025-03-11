Otopark Şarj İstasyonlarında Ruhsat Muafiyeti

ŞARJ CİHAZLARI KURULUMU KOLAYLAŞIYOR

Geçtiğimiz yıl valiliklere gönderilen yazıyla ortak alanlarda şarj cihazı kurulumu için adımlar atan Bakanlık, bu süreci yeni bir yönetmelikle resmileştiriyor. Yönetmeliğin 59. maddesine eklenen düzenleme ile site ve apartmanların ortak otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için gerekli elektrik tesisatı yapı ruhsatından muaf tutuluyor. Daha önce kat maliklerinin beşte dördünün onayı gereken şarj istasyonu kurulumları, artık yalnızca yarısından fazlasının onayı ile gerçekleştirilebiliyor. Kişisel park alanlarında ise şarj cihazı kurulumu için herhangi bir sınırlama yok; ev sahipleri, diğer alanlara etki etmediği sürece bu üniteleri özgürce kurabiliyor.

YAĞMUR VE GRİ SU SİSTEMLERİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Yönetmelik, çevreci uygulamaları teşvik eden başka yenilikler de getiriyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren belirli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su (duş, lavabo gibi alanlardan gelen sular) sistemlerinin kurulumu zorunlu hale gelecek. Gri su, arıtılarak tuvalet rezervuarlarında kullanılacak ve bu sistemler, 200 yataktan fazla kapasiteli konaklama tesisleri, 10 bin metrekareden büyük alışveriş merkezleri ile 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında uygulanacak. Bu düzenlemeyle milyon metreküp su tasarrufu hedeflenirken, 1,5 yılda Mogan Gölü hacminde suya eşdeğer bir kazanım sağlanması planlanıyor.

YEŞİL SERTİFİKA VE ENERJİ TASARRUFU HEDEFLERİ

2026’dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) zorunlu olacak. Bu uygulama, 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlayarak Keban Barajı’nın bir aylık enerji üretimine eşdeğer bir kazanç sunacak. Ayrıca, 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı ve 800 milyon TL’lik ekonomik tasarruf hedefleniyor. YeS-TR sahibi binalarda geri dönüşümlü malzeme kullanımı teşvik edilerek, çevre dostu ve sağlıklı yapılar inşa ediliyor.

ENGELSİZ ÇOCUK OYUN ALANLARI VE RÜZGAR Türbünleri

Yönetmelik, sosyal ve çevresel kapsayıcılığı da artırıyor. 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4’ü, engelli çocukların kullanımına uygun şekilde tasarlanacak ve tüm çocuklar için ortak oyun alanları oluşturulacak. Rüzgar türbinlerinin kurulumuna dair ise yeni standartlar belirlendi; türbinlerin kapladığı alanlar inşaat alanı olarak hesaplanacak ve yapı ruhsatı harçları buna göre düzenlenecek.

YAPI BELGELERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formlarında artık elektrikli araç şarj üniteleri, güneş ve rüzgar enerji sistemleri gibi tesisatların varlığı belirtilecek. Bu sayede kat malikleri ve alıcılar, yapıdaki sistemler hakkında bilgi sahibi olabilecek; idarelerin denetim süreçleri de kolaylaşacak. Ayrıca, bina yapımında kullanılan malzemelerin çevreye etkisini azaltmak için bir veri tabanı oluşturulacak ve binaların yaşam döngüsündeki karbon ayak izi dijital ortamda hesaplanarak sınırlandırılacak.

BAKAN KURUM’DAN YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni bir adım attık. Yeni yönetmelik, geri dönüşümü ve çevre dostu tasarrufu esas alarak 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm hedefimize büyük katkı sağlayacak” dedi.