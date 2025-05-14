Otopark Tartışması Yaşandı, Gerginlik Artınca Mikrofon Kapatıldı

OTOPARK PROJESİ ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Çerkezköy’deki Şelaleli Park alanına otopark yapılmasıyla ilgili önerinin gündeme alınmaması, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay arasında çekişmeli bir tartışmaya sebep oldu. Bu gergin atmosferde, başkan Yüceer’in mikrofonun kapatılmasını istemesi tartışmayı daha da alevlendirdi.

GERGİNLİK HIZLA YÜKSELDİ

Toplantıda Vahap Akay, Şelaleli Park’ın altına inşa edilmesi planlanan otopark projesinin meclis gündemine alınmamasını eleştirdi. Akay’ın çıkışının ardından konuşan Candan Yüceer, bu tarz iletişimi uygun bulmadığını dile getirdi. Yüceer’in talebi üzerine, başkanlık divanı mikrofonu kapattı. Akay ise bu duruma güçlü bir şekilde karşılık vererek mikrofonun kapatılmasına tepki gösterdi. Bu anlar, meclis salonundaki kameralara anbean yansıdı.

SÜREKLİLİK VE FİKİR AYLILIĞI

Yaşanan bu tartışmanın ardından mecliste kısa bir sessizlik hakim oldu. Toplantı, gerginliğin ardından kaldığı yerden devam etti. CHP’li iki başkan arasındaki bu anlaşmazlık, yerel yönetimlerdeki düşünce ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.