Otoparklar, Şehirlerimize Yenilik Sunuyoruz

OTOPARK PROJESİ BÜYÜKŞEHİRLERİN İHTİYACINA CEVAP VERİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda inşa edilen 1500 araç kapasiteli otoparkın görüntülerini paylaşarak, “Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz” dedi. Böylece, belediyelerin desteklediği projelerle vatandaşların yaşam alanları genişletiliyor.

BURSA’NIN SOSYAL ALANLARA YENİ KAZANIMLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri devam ediyor. Bu projeler kapsamında, 24 metre derinlikte dört katlı bir otopark inşa edildi. Otoparkın sosyal alanlar, kültürel mekanlar ve öğrencilere yönelik kütüphane ve kıraathane gibi ek hizmetler ile birleştiğini belirten Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, “Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Sosyal dokular ve kültürel alanlar ile zenginleştirildi” diye ifade etti.

PROJENİN GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UNSURLARI

Kayatürk, projenin önemli bir özelliğinin 24 metre yerin altına inşa edilmesi olduğunu vurguladı. “Yaklaşık 1500 aracın park edebileceği dört katlı bu otopark, doğal afetler durumunda sağlam kalması için yaklaşık 647 adet fore kazıklarla desteklendi” diyerek, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti. Bu otopark projesiyle Bursa, büyükşehirler arasındaki yerini daha da güçlendiriyor.