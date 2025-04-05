Otoyolda 4 Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı. Kaza Orhangazi Yakınlarında Meydana Geldi

OTOYOLDA MEYDANA GELEN FEKATETTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Orhangazi yakınlarında dört aracın karıştığı şiddetli trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi ve bölgede uzun trafik kuyruklarına neden oldu.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa’dan İstanbul yönüne giden iki otomobilin çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın ardından aynı yönde seyir halinde olan iki araç daha kazaya karıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kazada toplam 8 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç.’yi Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Diğer dört yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülen Ediz Haşmet Kökyazıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TRAFİKTE BÜYÜK AKSAMA YAŞANDI

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun İstanbul istikametindeki trafik tamamen durdu. Yaklaşık 10 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle araçlar yol kenarına çekilirken, trafik tek şeritten akmaya başladı. Yolun normale dönmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın sebebi ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Otoyolda meydana gelen bu feci kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.