Otoyolda Baltalı Tehdit Gözlemlendi

Olayın Gelişimi

Adana’da otoyolda bir TIR sürücüsü ile yol verme konusunda tartışan kamyonetteki yolcu, bu durumu aşmak için araçtan inip elinde balta ile tehdide yöneldi. O anlar, bir cep telefonuyla kaydedildi ve büyük bir dikkat çekti.

Tartışmanın Nedeni

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi çevresinde gerçekleşti. Seyir halindeki TIR ile kamyonet sürücüleri arasında yol verme nedeni ile gerginlik meydana geldi. Kamyonetteki sürücü, yanındaki kişiyle birlikte araçtan çıkarak TIR sürücüsüne tepki gösterdi.

Olayın Sonucu

Kamyonetteki yolcu, elindeki baltayı sallayarak sürücüye tehditler savurdu. Bu durum, yolda metrelerce kuyruk oluşmasına sebep oldu. Tartışmanın ardından taraflar bölgeden uzaklaştı. Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

