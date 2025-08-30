Otoyolda Duman Çıkan Otobüs Yandı

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, motor bölümünden dumanların yükselmesi üzerine yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 15’inci kilometresinde meydana geldi. E.B. (58) yönetimindeki 50 DK 519 plakalı otobüsün motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı duman çıkmaya başladı.

DURUM FARKEDİLDİKTEN SONRA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Sürücü, durumu fark edince otobüsü yol kenarına çekti ve durdurdu. Otobüste bulunan 31 yolcu hızlı bir şekilde tahliye edildi. Kısa sürede alevler otobüsü sardı ve çevredeki insanların ihbarda bulunmasıyla itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Yangın sonucunda otobüs tamamen yanarak hurdaya döndü. Nevşehir’den Şanlıurfa’ya gitmekte olan yolcular, yaşanan panik nedeniyle başka bir araçla yola devam etti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.