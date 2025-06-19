Otoyolda Durdurulan Sürücünün Midesinde Kokain

OTOVYOLDA DURDURULAN SÜRÜCÜNÜN MİDESİNDEN KOKAIN ÇIKTI

Kocaeli’de otoyolda durdurulan sürücünün hastaneye götürülmesiyle önemli bir olay yaşandı. Ekipler, Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde giden aracı durdurarak, sürücünün şüpheli tavırlarından ötürü alkollü ya da uyuşturucu etkisinde olabileceğini değerlendirdi.

KAPSÜLLERİN İÇERİĞİ POZİTİF SONUÇ VERDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sürücünün midesinde toplam 100 gram kokain bulunduran 28 kapsül tespit edildi. Midesinden bu madde çıkarılan şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın detayları henüz açıklanmadı.