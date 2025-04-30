Otoyolda Faciadan Dönüldü: Cip Yandı

OTOBANDAKİ FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Adana’da, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda gerçekleşen bir kazada, tıra arkadan çarpan cip alev aldı. Bu korkunç olayda sürücü ve yolcu, kazadan son anda kurtulmayı başardı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki bir noktada meydana geldi.

ÇARPMA VE ALEV ALAŞIMI

Mustafa E. yönetimindeki Jeep marka 01 VY 001 plakalı cip, Abdulkadir C. kontrolündeki 06 CYY 572 plakalı cipin arkasına çarptı. Sonrasında Mustafa E., kullandığı cipi ile sol şeritte ilerleyen Latif S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından cip aniden alev aldı. Araçtaki Mustafa E. ve yolcu Hatice Ç., son anda kendilerini dışarı atmaları sayesinde yangından kurtuldular. Yangını fark eden Latif S., tırı dorseden çıkartmayı başardı.

YANGIN VE MÜDAHALE

Cip kısa sürede alevler içinde kalırken, tırın dorsesi de yangından etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Mustafa E. ve Hatice Ç., olay sonrası sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kişinin de hastanede ayakta tedavi edildiği bildirildi. Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.