Otoyolda Lastik Değiştirenlere Araç Çarptı: 2 Ölü

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Kaza, Niğde-Ankara otoyolunun 157’nci kilometresinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Mardin’den İstanbul’a minibüsü ile seyahat eden 28 yaşındaki Ahmet Deniz, lastiğinin patlaması üzerine aracını 34 BMA 234 plakalı minibüsünü emniyet şeridine park etti. Deniz, ardından lastiği değiştirmek için işaretleme yaptı.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Bu sırada, Suriye uyruklu Ahmet Raouk’un (46) kullandığı 46 MA 5158 plakalı otomobil, Ahmet Deniz ve ona yardım eden yakınlarına çarptı. Kaza sonucunda, Ahmet Deniz’in kardeşi 20 yaşındaki İrem Deniz ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti. Ayrıca, sürücü Ahmet Deniz ile akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6), İlknur Deniz (8) ve 1 yaşındaki Miraç Deniz yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ VE SORUŞTURMA

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili gerekli bir soruşturma başlatıldı.