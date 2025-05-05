Otoyolda Yanan Kamyonet Söndürüldü

KAMYONET YANGINI ANADOLU OTOYOLU’NU ETKİLİYOR

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde, seyir halinde olan bir kamyonet alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için olay yerine müdahalede bulundu. Otoyolun Ankara yönünde, Sapanca kesiminde meydana gelen olayda, İbrahim Yolcu’nun kullandığı 41 AVK 864 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmında yangın çıkardı.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN

Yangın haberinin ardından, bölgeye itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızla müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. O esnada sürücü İbrahim Yolcu, kamyonetin yanma anlarını cep telefonuyla kaydetti. Otoyolda bir süre jandarma tarafından sağlanan kontrollü geçiş, aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.