Otoyolda Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar, başka sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yangın, Yassıören mevkiinde meydana geldi ve sürücü, Edirne istikametine doğru ilerlerken motor kısmından duman yükseldiğini fark etti. Hızla aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa bir süre içerisinde büyüyen alevler otomobili tamamen sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası yapılan incelemeler sürüyor.