“Oturup Mourinho’yla Konuşacağız!”

FUTBOLDA GELECEK PLANLAMALARI

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör Jose Mourinho’yla ilgili yöneltilen bir soruya yanıt verdi. Saran, “Göreve gelirseniz Mourinho’yla devam edecek misiniz?” sorusunu şu şekilde cevapladı: “Seçilirsek gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz.”

TRANSFER HEDEFLERİ

Transfer konusunu da ele alan Saran, “Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, kulüp için yeni bir dönem planlama yönünde önemli ipuçları taşıyor.

GÖREVDEKİ SINIRLAR

Sadettin Saran ayrıca kulüp tüzüğünde değişiklik yapacaklarını duyurdu ve “3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1.5 sene olacak” diye konuştu. Bu değişiklikler, yönetimsel yapı üzerinde önemli etkilere yol açacak gibi görünüyor.