Ötv Artışları, İkinci El Araçlara Yansıdı

OTV DÜZENLEMESİNİN ETKİLERİ

ÖTV düzenlemesi sonrasında sıfır otomobil fiyatları hızla artıyor. Ancak ikinci el otomobil fiyatlarında aynı oranda bir yükseliş gözlemlenmiyor. Araç almayı düşünen birçok kişi ikinci el otomobillere yönelirken piyasalarda önemli bir hareketlenme yaşanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte vergi oranları binek ve SUV araçlarda yüzde 5, hafif binek ticari kategoride ise yüzde 6-7 oranında arttı. Özellikle 4×4 pick-up modellerdeki vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılarak ciddi bir yükseliş sağlandı. Elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranları da yüzde 10’dan yüzde 25’lere yükseldi.

İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışı ÖTV artışı ile aynı seviyede olmadı. İkinci el otomobillerdeki fiyat artışının düşük kalması, araç satın almak isteyenlerin bu pazar segmentine yönelmesine neden oldu. İkinci el otomobil satışlarının arttığını belirten galerici Hakan Eryüksel, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araçlar kadar hızlı bir artış yaşamadığını ifade etti. Benzinli araçlarda ÖTV artış oranları yüzde 10-15 civarında gerçekleşirken, pick-up araçlar için bu rakamın yüzde 50’ye kadar çıktığı görüldü. Elektrikli araçların liste fiyatları da %10 oranında artarken, bazı segmentlerde artışın %20’ye kadar ulaştığı gözlemlendi. Bu yansımalar sonucunda ikinci el otomobil fiyatları araç başına 50-250 bin TL arasında bir artışla karşı karşıya kaldı.

FİYAT DENGESİ VE TALEP ARTIŞI

İkinci el otomobil piyasasında fiyatların dengelendiği, sert yükselişlerin olmadığı belirtiliyor. Şu anda, model yılı yüksek ve kilometresi düşük otomobillerin tercih edildiği biliniyor. Eryüksel, 1-1,5 milyon lira değerindeki araçların alım satımının arttığını ve ÖTV artışları nedeniyle ikinci el pazarında bir hareketlenme yaşandığını, bunun önümüzdeki ay daha da artmasının beklendiğini aktarıyor. İnsanların yeni fiyatlara alıştıkça sıfır araçlara olan talebin de artacağına dair değerlendirmelerde bulunuluyor.