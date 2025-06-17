ÖTV Düzenlemesi TBMM’ye Sunuldu

ÖTV DÜZENLEMESİ TBMM’YE SUNULDU

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini içeren kanun, Türk Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderildi. Şu anda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde motor silindir hacmi ve matrah gibi iki temel kriter bulunuyor. Ancak zaman içinde araç değerlerindeki hızlı artış, uygulanan matrahların yetersiz kalmasına sebep oldu. Mevcut vergi oranları yüzde 45 ile yüzde 220 arasında değişirken, matrah güncelleme yetkisinin sona ermesi nedeniyle yerli ve yabancı araçlar arasında ayrım yapılmaksızın tüm araçlar için fiilen yüzdelik dilimler yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında uygulanıyor.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARA ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ

Düzenleme ile içten yanmalı motora sahip araçlardaki yüzde 45, 50, 60 ve 70 ÖTV oranları ortadan kalkacak. Günümüzde düşük matrah değerleri nedeniyle en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyor. Hibrit araçların vergilendirilmesi de bu yeniden düzenlemede değişiklik gösterecek. Eğer elektrik motorunun gücü 50 kW’ı geçiyor ve motor silindir hacmi 1800 cc’yi aşmıyorsa ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirleniyor. Elektrik motoru 100 kW’ı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi aşmayan araçlar için ise bu oran yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkacak ve daha yüksek motor hacmine sahip olanlarda ÖTV oranı yüzde 220 olarak uygulanacak.

PICK-UP ARAÇLARDA ÖTV ARTIŞI

Pick-up olarak kullanılan ve azami yüklü kapasitesi 3500 kilogramı geçmeyen araçların ÖTV oranı ise yüzde 4-15 aralığından yüzde 50’ye yükselecek. Düzenleme ile ayrıca elektrikli araçların ÖTV’sinin batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi. Bu yetki sayesinde elektrikli araçların ÖTV yükünün istendiği zaman yasa çıkarılmadan artırılması ya da düşürülmesi mümkün olabilecek. Kasım 2023’te yapılan bir düzenleme çerçevesinde elektrikli araçların ÖTV matrahı ve oranları da belirlenmişti. Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlar için ÖTV oranı %10, aynı motor gücüne sahip ancak matrahı 1.450.000 TL’yi aşan araçlar için bu oran %40 olarak belirlenmişti. 160 kW ve üzerinde motor gücü olan 1.350.000 TL matrahını aşmayan elektrikli araçlar için oran %50 ve bu matrahı aşanlar için %60 olarak uygulanacak.