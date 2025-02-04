ÖTV Muafiyeti için Hurda Teşviki Bekleniyor

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLADI

Elinde eski bir aracını sıfır araçla değiştirmek istemesine rağmen imkanları sınırlı olan birçok kişi için hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti beklentileri artmış durumda. Milliyet’te yayımlanan habere göre, otomobil sektörünü doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Özel Tüketim Vergisi kanununda bir değişiklik yapılmasına yönelik tekliflerini Meclis’e sundular. Teklif, 25 yaş ve üzeri araçların yenilenmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlandı; aynı zamanda aracını dönüşüme verenlerin Türkiye’de üretilmiş yeni araçları için bir defalığında olsa Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutmaları talep edildi.

PİYASADA BEKLENTİ OLUŞTU

Bu teklif çerçevesinde, hurda teşviki ile ÖTV muafiyetinin geleceğine dair piyasalarda oluşan beklentiler artış gösterdi. Eğer bu düzenleme kabul edilirse, hurda araçlarını trafikten kaldıran kişiler, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan otomobilleri ÖTV ödemeden satın alma fırsatı yakalayabilecekler. Ancak, yürürlüğe girecek düzenlemenin piyasaları nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Henüz bir görüşme yapılmayan bu teklifin ardından, bazı vatandaşların hurda araç alımına yöneldiği ve 100 bin TL değerindeki eski bir aracın fiyatının 300-400 bin TL bandına çıktığına dair spekülasyonlar mevcut.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, hurda teşviğiyle birlikte eski araçların yenilenmesinin, yeşil dönüşüm ve yerlilik oranının artırılmasının amaçlandığını belirtiyor. Ertemel, “Nihai teklifin detayları veya kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Dolayısıyla kesin yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Dönüşüm süreci ön planda olduğundan, bu durum yerli üretim sıfır otomobil satışlarına olumlu yansıyabilir” dedi. Hurda araçların kapsam açısından etkisinin sınırlı olması nedeniyle, bu durumun ikinci el satışlarında geçici bir durağanlık yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

DÜZENLEME HAYATA GEÇER Mİ?

Teklifin nihai detayları ve kabul edilme ihtimali henüz kesinlik kazanmadı. Bunun yanı sıra, 25 yaş ve üzeri araçların fiyatlarıyla ilgili olarak 100 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseldiğine dair söylentiler var. Bu durum, teklifin yasalaşacağı düşüncesiyle fiyatların artabileceğini gösteriyor. Ancak bu aşamada gözlemlenen fiyat artışlarının yaygınlaşması beklenmiyor. Alanında uzman sektörel temsilciler, hurda araçlar üzerindeki teklifle bir suistimal yaşanmaması gerektiğine dikkat çekiyor ve bu araçların ticari kazanç sağlamak amacıyla toplanmaması gerektiğini vurguluyor.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ BEKLENMİYOR

Süreç, yıl içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak ve nihai karara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde varılacak. Söz konusu teklif yerli üretimi kapsadığı için genel sıfır otomobil fiyatları üzerinde de büyük bir etkisinin olması beklenmiyor. Hurda sahipleri için dışında kalan tüm kullanıcılar, liste fiyatlarından alım yapmaya devam edecek. Bu nedenle, mevcut maliyetler ve karlılık oranları göz önüne alındığında genel anlamda fiyat düşüşlerinin olması muhtemel görünmüyor. Ancak süreç ilerledikçe, bazı marka ve modellerin fiyat ve finansman kampanyaları ile rekabeti devam ettirme çabası gösterebileceği düşünülüyor.