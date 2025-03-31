ÖTV’siz Araç Alımında Yeni Kurallar

ENGELLİLER İÇİN YENİ ÖTV MUAFİYETİ DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelliler için ÖTV’siz araç alımında yeni bir döneme geçiyor. 2024 yılında satışların 800 bini aşması nedeniyle yapılan düzenlemeyle birlikte, yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler, 10 yılda bir ve yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçları vergisiz alabiliyor. Yeni düzenlemenin ardından bazı engelli bireyler, “Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim? Yeni bir araç alabilir miyim? Doğal afetlerde zarar gören aracımı yenileyebilir miyim?” sorularıyla TBMM’ye başvurdu. Meclis, bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yönlendirdi. Yüzde 90 engelli bireyler, sağlık kurulu raporuyla kendi adlarına araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu veya özel tertibat şartı aranmıyor. Ancak sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı olan bireylerin araçta özel tertibat bulundurması gerekiyor.

YÜZDE 90 ALTI ENGELLİLERİN HAKLARI

Yüzde 90 altındaki engelliler de belirli koşullar altında ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ibaresinin bulunması yeterli. Engellilik derecesi yüzde 40 veya 80 olabiliyor, ancak esas olan, aracın özel tertibat gereksinimi olup olmadığı. ÖTV’siz araçlarda özel tertibat, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda yapılmalı. Örneğin, sağ bacağı olmayan bir kişi için fren ve gaz pedallarında değişiklik yapılması zorunludur. Araç otomatik vites de olsa, engelli bireyin durumuna göre pedal düzenlemeleri yapılmalı ve otomatik şanzıman, özel tertibat zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Özel tertibatı bulunmayan ÖTV’siz araçlar, engelli bireylerin yakınları ya da herhangi biri tarafından serbest bir şekilde kullanılabiliyor. Bu durumda noter onayı ya da yetki belgesi gerekmiyor.

ARAÇ SATIŞ VE ALIM ŞARTLARI

Yeni yasa düzenlemesine göre, ÖTV’siz alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Ancak 5 yılı dolduran araçlar cezasız bir biçimde satılabiliyor. Yeni bir araç alımı için ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan biri, Nisan 2029’da aracını satabilir, fakat yeni bir araç almak için Nisan 2034’ü beklemeli.

DOĞAL AFETLERDE İSTİSNA DURUMU

Yangın, sel, heyelan veya kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebiliyor. Bu durumda tekrar ÖTV ödenmesi gerekmiyor.

YENİ ALIM LİMİTİ ARTIRILDI

2024 yılında ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise bu rakam, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2 milyon 290 bin 200 TL’ye çıktı.

ALINABİLECEK ARAÇ TİPLERİ

ÖTV’siz alınabilecek araç tipleri arasında şunlar bulunuyor: 1.6 motor ve altındaki binek otomobiller, silindir hacmi 2800 cc’ye kadar olan pick-up, panelvan ve kamyonetler, vergi dahil satış fiyatı 330.750 TL’yi geçmeyen araçlar ile arazi araçları, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar.