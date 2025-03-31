ÖTV’siz Araçta Şartlar ve Düzenlemeler

YENİ DÖNEM BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımı için yeni bir dönem oluşturuyor. 2024 yılı itibarıyla, 800 binin üzerinde satış beklentisi ile yapılan düzenleme gereği artık yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler, 10 yılda bir belirli şartlarla ve yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçları vergisiz alabiliyor. Gelen yeni kurallar sonrası, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaşandığını gören TBMM’ye pek çok soru yöneltildi. Engelli bireyler, “Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim? Yeni araç alabilir miyim? Doğal afetlerde zarar gören araç yenilenebilir mi?” gibi sorular iletmekte. Bu sorular, Meclis tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletiliyor. Yüzde 90 ve üstü engelli bireyler, sağlık kurulu raporu ile kendilerine ait araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu bulunmuyor, ancak sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımı durumunda araçta özel tertibat yapılması gerekiyor.

YÜZDE 90 ALTI İÇİN ŞARTLAR

Yüzde 90 altındaki engelli bireyler belirli şartlarla ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ibaresinin bulunması yeterli oluyor. Engellilik oranının yüzde 40 ya da 80 olması önemli değil; esas olan, aracın özel tertibat gereksinimi. ÖTV’siz araçlarda, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda özel tertibat uygulanmalı. Örneğin, sağ bacağı olmayan birisi için fren ve gaz pedallarında değişiklik yapılması zorunlu hale geliyor. Araç otomatik vitesli olsa dahi engelli bireyin durumuna göre pedal düzenlemesi gerekiyorken, otomatik şanzıman özel tertibat gereksinimini engellemiyor. Bu durum, engellilik durumunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor.

SATIŞ KOŞULLARI

Yasaya göre, ÖTV’siz alınan araçların 10 yıl boyunca satışı yapılamıyor. Ancak 5 yılını dolduran araçlar cezasız şekilde satılabiliyor. Yeni bir araç alımı içinse, ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan biri, Nisan 2029’da aracını satabilir ancak yeni araç almak için, Nisan 2034’ü beklemeli.

DOĞAL AFETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI

Yangın, sel, heyelan veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebiliyor. Bu durumda yeni bir ÖTV ödenmesine gerek kalmıyor.

ARTAN ALIM LİMİTİ

2024 yılı için ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu tutar, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükselecek.

ALINABİLECEK ARAÇ TİPLERİ

ÖTV’siz alınabilecek araç tipleri arasında şunlar yer alıyor:

– 1.6 motor ve altındaki binek otomobiller

– Silindir hacmi 2800 cc’ye kadar olan pick-up, panelvan ve kamyonetler

– Vergi dahil satış fiyatı 330.750 TL’yi geçmeyen araçlar

– Arazi araçları, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar