ÖTV’ye Dikkat, Araç Fiyatları Artıyor

Otomobil piyasası, son günlerde ÖTV düzenlemesi ve elektrikli araçlara yönelik vergi artışı ile hareketli bir süreçten geçiyor. Bu düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarında artış görülürken, bu durum ikinci el piyasasına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki güncel durumu değerlendirdi.

ÖTV DÜZENLEMESİNİN ETKİLERİ

24 Temmuz’da uygulamaya giren düzenlemenin etkilerini aktaran Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 oranında arttığını bildirdi. Özellikle 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseldiğini hatırlatan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL PİYASASINA YANSIMALAR

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki araçlarda markaların fiyat artışında dikkatli davrandığını belirterek, “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya gayret ediyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin ikinci el piyasasına yansıyacağını da ekleyen Yalçın, “ÖTV artışı gören modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneliyor. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu. Temmuz ayında ikinci el satışları yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi geçti, yılın ilk 7 ayında ise satışlar yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştı.

KAMPANYALARIN ARTACAĞI BEKLENİYOR

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyalarını artıracağını dile getirdi. Yalçın “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” dedi. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların çekiciliğinin sürdüğünü ifade eden Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını koruyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” yorumunda bulundu. İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını anımsatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” diye ekledi.