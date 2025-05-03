Ovacık’ta Ev Yandı, İnceleme Başlatıldı

HANEDE BÜYÜK ZARAR YARATAN YANGIN

Karabük’ün Ovacık ilçesinde gerçekleşen bir yangında, Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait 2 katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Beydili köyü Yayıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığı bildiriliyor.

AİLE BİREYLERİ SON ANDA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Yangını fark eden aile bireyleri, hemen kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak iş işten geçmişti ve yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme süreci başlatıldı.