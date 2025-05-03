Haberler

Ovacık’ta Ev Yandı, İnceleme Başlatıldı

HANEDE BÜYÜK ZARAR YARATAN YANGIN

Karabük’ün Ovacık ilçesinde gerçekleşen bir yangında, Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait 2 katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Beydili köyü Yayıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığı bildiriliyor.

AİLE BİREYLERİ SON ANDA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Yangını fark eden aile bireyleri, hemen kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak iş işten geçmişti ve yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahçelievler’deki Binanın Balkonu Yıkıldı

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sürecindeki bir binanın balkonu, Tekirdağ merkezli 3,7 büyüklüğündeki depremde çöktü; altında bulunan bir kişi yaralandı.
Haberler

Bursa’da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'deki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.