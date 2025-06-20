Ovacık’ta İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı

OVACIK’TA İZİNSİZ KAZI YAPAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Karabük’ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı gerçekleştiren iki kişi suçüstü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, izinsiz kazı yapan şüpheliler tespit edildi ve yakalandı.

OPERASYONDA ARAÇ GEREÇLER ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, merdiven, iki taş kazma, iki bel küreği, bir kürek, bir levye, iki kova, ip halat ve iki eldiven gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.