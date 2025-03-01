oval-ofis-te-trump-ve-zelenskiy-krizi

Vance’İN SALDIRISI: PROPAGANDA TURLARI SUÇLAMASI

Cuma günü Oval Ofis’te gerçekleşen görüşme, beklenmedik bir karmaşaya sahne oldu. Zelenskiy ile Trump arasındaki bu buluşma, JD Vance’in sert müdahalesiyle daha da alevlendi. Vance, sesi yükselerek Zelenskiy’e, “Rusya’nın yıkımını propaganda turlarıyla göstermek saygısızlık! Oval Ofis’e gelip, ülkenizi kurtarmaya çalışan bir yönetime saldırmak ne kadar doğru?” dedi. Zelenskiy ise soğukkanlı ama iğneleyici bir yanıt verdi: “Savaş hepimizi vurur. Ama senin güzel bir okyanusun var, henüz bunu hissetmiyorsun. Gelecekte anlayacaksın.” Trump, öfkeyle devreye girerek, “Bize ne hissedeceğimizi söyleyemezsin!” şeklinde yanıtladı.

AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ MÜNİH’TEN Oval Ofis’E UZANDI

Vance’in bu sert çıkışı, tesadüf değil! Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda Avrupalı liderleri “ifade özgürlüğünü bastırmakla” suçlayarak, “Kendi seçmenlerinizden korkuyorsanız, ABD size yardım edemez,” demişti. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, “Dostlarımızla kavga etmek istemiyoruz,” dese de, Vance’in Oval Ofis’teki performansı istemiş olduğu kavgayı getirdi. Roth’a göre, Vance, sessizce Ukrayna’nın geleceğini sorgulayan bir dış politika ekibi kuruyor. Bu durum, ABD’nin Avrupa ittifakındaki rolünü yeniden tanımlıyor mu?

TASARLANMIŞ BİR FELAKET İDDİASI

Washington’da fısıldanan bir gerçek var: Trump yönetimi, Ukrayna ile bağları koparmak için bahane arıyor olabilir! King’s College London’dan Prof. Sam Greene, “Bu görüşme kasıtlı bir yıkım senaryosuydu. Münih’ten beri Ukrayna’yı suçlu koltuğuna oturtmak için zemin hazırlandı,” diyor. Görüşme sonrasında Trump ekibi, Zelenskiy’in tutumundan rahatsız olduklarını belirterek, Ukrayna’ya silah, araç ve mühimmat sevkiyatını durdurmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Bu durum, acaba Putin’e mi yarıyor?

TRUMP’TAN ZELENSKIY’E SERT UYARI

Oval Ofis’teki gerginlikte Trump da sessiz kalmadı. Zelenskiy’i “Dünya Savaşı’nı riske atmakla” suçlayarak, “Saygısızlık ediyorsun!” diye azarladı. Bu görüşmede Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun rahatsız görüntüsü dikkat çekti. Vance’in kendinden emin tavrı ise “Kavgayı kazandım!” havasını yansıtıyordu. Avrupa liderleri ise Zelenskiy’e destek için sıraya girdi. Onlar, “Trump’ın tutumu, ABD’nin Putin’le saf tuttuğunu gösteriyor!” şeklinde konuştu.

İTTAK ÇÖKÜYOR MU?

Bu kriz, Ukrayna-ABD ilişkilerini uçuruma mı sürüklüyor? Vance’in Trump-Zelenskiy tartışmasını başlatması, Avrupa ile savaş sonrası ittifakın çatırdadığı bir an olarak tarihe geçebilir mi? Zelenskiy’in direnci, Trump’ın tepkisi ve Vance’in provokasyonu, diplomasi sahnesini altüst etti. Şimdi gözler, bu fırtınanın sonuçlarında: ABD, Ukrayna’yı yalnız mı bırakacak?