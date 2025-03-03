ÖVP Lideri Stocker Başbakan Olarak Yemin Etti

ÜÇLÜ KOALİSYONUN KURULMASI

Avusturya’da, üçlü koalisyonun hükümeti kurma konusunda uzlaşma sağlamasının ardından, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Christian Stocker yemin ederek Başbakanlık görevine başladı. Ülke genelinde 29 Eylül’de gerçekleşen seçimler sonrası, üç parti, koalisyon hükümeti oluşturma konusunda bir araya geldi. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Neos Partisi, seçimde en fazla oyu alan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’ni (FPÖ) dışarıda bırakarak koalisyon kurulmasına karar verdi.

YEMİN TÖRENİ DETAYLARI

Üçlü koalisyon, aşırı sağın yer almadığı bir hükümet yapısını oluşturmak için yoğun görüşmelerin ardından nihai halini aldı. Yeni hükümetin yemin töreni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşti. Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in katılımıyla gerçekleştirilen törende Avusturya’nın yeni başbakanı olarak yemin etti ve bu süreç, 2 yıllık bir süre sonunda yeniden göreve başlamasını sağladı.

CUMHURBAŞKANINDAN MESAJ

Düzenlenen yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, “Görevlerinizi yerine getirirken sizlere en iyi dileklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, SPÖ lideri Andreas Babler de Başbakan Yardımcısı olarak yemin etti. Koalisyon anlaşması gereği, ÖVP Savunma ve İçişleri Bakanlığı, SPÖ Maliye ve Adalet Bakanlığı ve Neos ise Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenecek.

– VİYANA