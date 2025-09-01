Oy kullanımı için kimlik gerekecek

SEÇMEN KİMLİĞİ UYGULAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü gerçekleştirdiği açıklamada, her seçmenden kimlik göstermesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını duyurdu. Trump, Truth adlı sosyal medya platformunda bu konuda, “Seçmen Kimliği (Voter I.D.) her tek oyda olmak zorunda. İstisnasız! Bunun için bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım” ifadelerini kullandı. Ek olarak, “Ayrıca, çok hasta olanlar ve uzakta görev yapan askerler dışında posta yoluyla oylama artık olmayacak” dedi.

SEÇİM SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER

Reuters’in haberine göre, Trump, uzun zamandan beri ABD seçim sistemine yönelik eleştirilerde bulunuyor ve 2020 yılında Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı kaybettiği seçimle ilgili iddialarını devam ettiriyor. O, yıllardır elektronik oylama makinelerinin kullanımının sona ermesini ve kağıt pusulalar ile elle sayımın yapılmasını savunuyor. Ancak, seçim yetkilileri bu uygulamanın zaman alıcı, maliyetli ve makine sayımına göre çok daha az doğru olduğunu belirtmekte.

ANAYASAL YETKİ SORUNU

Trump, Ağustos ayının başında, 2026 ara seçimlerinden önce posta yoluyla oy kullanma ve oylama makinelerinin kullanımını sona erdirmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi yayımlama taahhüdünde bulunmuştu. Fakat, federal seçimlerin eyalet düzeyinde düzenlendiği göz önüne alındığında, başkanın böyle bir düzenlemeyi uygulama konusunda anayasal yetkisi olup olmadığı belirsizliğini koruyor. 3 Kasım 2026 seçimleri, Trump’ın Ocak ayında göreve dönüşünden bu yana iç ve dış politikalarının ilk ulusal referandumu olarak değerlendiriliyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki hakimiyetini kırarak Trump’ın iç politika gündemini engellemeye çalışacak.