Oya Ümmetoğlu, Diyabetli Çocuklara Yardımcı Oluyor

GAZİANTEP’TE DİYABET HASTASI OYA ÜMMETOĞLU

Gaziantep’te, 19 yıldır diyabet hastası olan Oya Ümmetoğlu, çalıştığı hastanede diyabetle mücadele eden çocuklara özenle bakıyor. Küçük yaşlarda havale geçirdiği için hastaneye götürülen Ümmetoğlu’na, 9 yaşında tip 1 diyabet teşhisi kondu. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 3 ay süreyle yatılı tedavi gören Ümmetoğlu, burada hemşirelerin destek ve ilgisinin ilerideki meslek tercihinde etkili olduğunu aktarıyor. Çocukluğunu hastane koridorlarında geçiren Ümmetoğlu, 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde çalıştı. O, hayaline ulaşmak amacıyla İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Diyabet Eğitim Hemşireliği Eğitimi aldı ve sertifika kazandı. Şu an Gaziantep Şehir Hastanesi’nde çocuk diyabet eğitim hemşiresi olarak görev yapıyor.

Diyabet Eğitim Hemşiresi Oya Ümmetoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, kendisine yıllarca destek olan hemşireleri örnek aldığını söylüyor. Tedavi süresinde en büyük desteği hemşirelerden aldığını belirten Ümmetoğlu, “Bana 9 yaşımdan beri hemşireler hayatıma dokundu. Ben de başka çocukların hayatına dokunmak istedim. Diyabet eğitim hemşirelerinin bana olan çabası ve ilgisi, yeniden normal bir hayatın varlığına inanmamı sağladı” dedi. Toplumda diyabetlilerin olumsuz yanlarının daha çok dile getirildiğini vurgulayan Ümmetoğlu, “Ben korkularımı, diyabet eğitim hemşirelerinin desteğiyle yendim; şimdi de çocuklara o desteği vermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA GÖNÜL BAĞI KURUYOR

Ümmetoğlu, hastaların takibini yaparak, insülin kullanımı, egzersiz ve beslenme konularında eğitimler veriyor. Mesleğinin gerektirdiği görevi severek yaptığını ve diyabetle nasıl başa çıkılacağı hususunda destek olan hastalarıyla aile gibi olduğunu dile getiren Ümmetoğlu, “Bu durumu işten çok gönül bağı olarak görüyorum. Çocuklarla olan iletişimim ailem gibi bir bağ kurmamı sağlıyor. Onların gözlerinde kendi geçmişimi görüyorum” ifadelerini kullanıyor. Ailelerin, çocuklarının eğitimi ve geleceği hakkında endişelerini anladığını kaydeden Ümmetoğlu, “Hemşire olmak, insanların hayatına dokunmak ve umut ışığı olmak demek” diyerek bu mesleği yapmanın kendisi için gurur verici bir deneyim olduğunu belirtiyor.