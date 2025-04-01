Öykü Gürman’dan Duygusal Volkan Konak Anması

ÖYKÜ GÜRMAN’IN RAMAZAN BAYRAMI KONSERİ

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi gazetecilerle görüşen Gürman, oldukça keyifsiz bir görünüm sergiledi. “Bugünlerde konuşacak bir şey kalmıyor, çok üzgünüz” diyerek duygularını ifade eden Gürman, Osman Sınav ve Volkan Konak’ın üst üste gelen acı haberlerini aldıklarını belirtti. “Volkan Konak’ın sesi her zaman yankılanacak kalbimizde, hiçbir zaman unutmayacağız, hep yaşatacağız. Güzel şarkılar söyledik birlikte. Volkan ağabey, bana çok destek olmuştu” diye ekledi. Genc yaşında Volkan Konak ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Gürman, “O zaman şarkı söylemiştik birlikte. Çok ani oldu, hiç beklemiyordum. Bizi dinlemeye gelen sevenlerimize, orkestra arkadaşlarıma olan saygımdan sahneye çıkacağım ama meslek hayatımın en zor akşamı” dedi.

HAYRANLARA DUYGUSAL MESAJ

Röportaj sonrasında sahneye çıkan Öykü Gürman, seyircisine selam vererek “Herkese iyi bayramlar diliyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben ve ekip arkadaşlarım ziyadesiyle çok üzgünüz bu akşam” ifadesini kullandı. “Volkan Konak için kocaman bir alkış istiyoruz. Benim için çok zor bir akşam bu gece, acımızı birlikte paylaşacağız. Bu yüzden bu akşam bütün şarkılarımız Volkan ağabeyimiz için” diyerek, kaybının getirdiği duygusal yükü sahneye taşıdı. Gürman, Volkan Konak’ın “Yarim Yarim” şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı.