Oylama Süreci Başladı: TBMM Başkan Adayları

OYLAMA SÜRECİ BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için oylama süreci başladı. İlk turda adaylardan hiçbiri yeterli 400 oy sayısına ulaşamadı. Bu nedenle, Meclis başkanlığı için ikinci tur oylamasına geçiş yapıldı.

MECLİSTEKİ ADAYLAR

Başkanlık için TBMM’de 5 aday yarışıyor. Bu adaylar arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman yer alıyor. Öte yandan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu oylama öncesinde adaylıktan çekildi. Seçim, gizli oyla gerçekleştirilecek ve birinci ile ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk gerekecek. Eğer üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Meclis başkanı olarak seçilecek. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylamaya başlandı. Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu’na girişi esnasında partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle selamlaştı.