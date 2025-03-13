Öyle Olsun Filmi Oyuncuları ve Konusu

ÖYLE OLSUN FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekranlara bağlayan Öyle Olsun filmi, beyaz perdedeki serüveninin ardından şimdi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öyle Olsun’u izlemek isteyenlerin araştırdığı konular arasında filmin hikayesi, oyuncuları ve özeti gibi detaylar yer alıyor.

KONUSU VE YAPIMI

Öyle Olsun, 1976 yapımı bir Türk sinema filmidir. Senaryosu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker tarafından yazılmıştır. Filmin yapımcılığı Nahit Ataman’a, yönetmenliği ise Orhan Aksoy’a aittir. Başrollerini Tarık Akan ve Müjde Ar paylaşmaktadır. Ferit, gazetecilik yapan genç bir adamdır. Yeni bir yazı dizisine başlayan Ferit, ünlü firmaların sahtekarlıklarını ifşa etmeye karar verir. Özellikle Hulusi Bey’in ürettiği yağların doğal olmadığını haberleştirerek kamuoyunda büyük bir yankı yaratır.

DAVALAR VE TUZAKLAR

Haberin yayınlandığı gün, Ferit, Hulusi Bey’in evli bir erkekle eğlendiğini gözlemleyip bunu da haberleştirir. Ancak Ferit, bu ikinci haberi sonrasında büyük bir tazminat davası ile karşılaşma riski taşır. Davayı kazanmak için Alev’i tuzağa düşürecek azimli bir plan kurar. Fakat Ferit’in başına gelen olaylar, beklediği şekilde gelişmez.

OYUNCU KADROSU

Öyle Olsun’un oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler şunlardır: Tarık Akan (Ferit), Müjde Ar (Alev), Ayşen Gruda (Ayşe Huyugüzel), Hulusi Kentmen (Hulusi Bey), Bilge Zobu, İhsan Yüce (Hasan Usta), Şevket Altuğ (Şevki), Cevdet Arıkan (Serhat) ve Aysel Gürel.